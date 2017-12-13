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Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi

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Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre göçük TTK Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında meydana geldi. Eksi 460 kodunda meydana gelen degaj püskürmesinde kömür postasının altında kalan 46 yaşındaki maden işçisi Fevzi Dereli mahsur kaldı. Bir süre kurtarılmayı bekleyen işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Kurtarma çalışmalarının ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Dereli'nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak kuruma ait ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bacada bir degaj olayından dolayı kömürün püskürmesinden dolayı arkadaşımız göçükte kaldı. Bir arkadaşımızı kaybettik. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bize bir daha böyle kazalar göstermesin. Bizim aldığımız bilgilere göre en son işçi arkadaşları aşağıya indiriyorlar tekrar arını kontrol ederken püskürmeyle beraber göçükte kalıyor. Bunun ardından postanın altında kalıyor. Diğer nezaretçi arkadaşlar sıkıntıyı hissettikleri için kontrol ediyorlar. Bir tanesi kendisini kurtarıyor, bir tanesi ise postanın altında kalarak hayatını kaybediyor" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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