Maden Ocağında İş Kazası: 1 Ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Üzümlü bölgesindeki maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Üzümlü bölgesindeki maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Fethiye'nin Üzümlü bölgesindeki maden ocağında iş kazası meydana geldi. Özel bir şirkete ait krom maden ocağında tünel içersinde çalışan Çamelili 39 yaşındaki Sezgin Altın hayatını kaybetti. Altın'ın cansız bedeni maden ocağından çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.