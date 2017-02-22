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Maden Ocağında Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Maden Ocağında Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Elazığ'da krom çıkarılan maden ocağında kaya parçasının koparak işçilerin üzerine düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 1 işçi hafif şekilde...

Elazığ'da krom çıkarılan maden ocağında kaya parçasının koparak işçilerin üzerine düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 1 işçi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Alacakaya ilçesi İncebayır köyü sınırlarında bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, krom çıkarılan ocakta çalışmalar sürerken kaya parçası düştü. İşçilerden Ekrem Aksu (58) kaya parçasının altında kalırken, 1 işçi de hafif yaralandı. Diğer işçilerin olayı haber vermesi üzerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sırada madene inen diğer işçiler, Aksu'nun cansız bedenine ulaşarak çıkardı. Yaralı işçinin ise durumunun iyi olduğu olay yerinde tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, savcılıkta soruşturma başlattı.

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