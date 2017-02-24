Mag Ame Ekibinden Başkan Eşkinat’a Ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, MAG AME Acil Müdahale ve Arama-Kurtarma Ekibi'ni ağırladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, MAG AME Acil Müdahale ve Arama-Kurtarma Ekibi'ni ağırladı.

Ziyarette MAG AME Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı ve yönetim kurulu üyeleri ile arama kurtarma eğitimine katılan gençlerden temsilciler hazır bulundu. Ziyarette konuşan MAG AME Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, afetlerde ilk müdahalenin önemine ve birimler arası koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaparak, bu koordinasyonu sağlamada Süleymanpaşa Belediyesi ile işbirliği içinde olmak istediklerini dile getirdi.

"İşbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalıyız"

Afet konusunda belediye olarak çok hassas olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, her türlü işbirliği ve desteğe hazır olduklarının söyledi. Eşkinat, "Özellikle deprem bizim için çok önemli. Biz belediye olarak bir afet planı hazırladık. İçinde deprem simülatörü olan bir deprem parkı açtık. Bunun yanında ilk yardım eğitimlerimiz düzenli ve sürekli bir şekilde sürüyor. Bu konuda bizden taleplerinizi seve seve yerine getiririz. Diğer oluşumlardan da bir talep gelmesi halinde onlara da destek vermeye hazırız. Bu şehirde bir afet meydana geldiğinde en hızlı şekilde tepki verebilmek için gereken koordinasyonu sağlamak için elimizden geleni de yaparız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Eşkinat, MAG AME ekibi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.