Mag-der Deprem Bölgesinde

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, deprem bölgesi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine yardım eli uzattı.

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, deprem bölgesi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine yardım eli uzattı.

600'e yakın artçı sarsıntının yaşandığı Ayvacık ve çevresinde 455 konut ile 2 caminin hasar gördüğü bildirildi. AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra çeşitli arama kurtarma ve yardım ekipleri Çanakkale'ye koştu. Gemlik Belediyesi de Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği üyelerini Çanakkale'ye götürdü. 7 kişilik ekip çalışmalarının üçüncü gününde Ayvacık'a bağlı Gürpınar, Kızıl Keçili ve Kocaköy'de çadır kent kurulmasına yardım ediyor.

MAG-DER Başkanı Yusuf Yumru, artçı sarsıntıların bir türlü bitmek bilmediğini belirterek, buna rağmen yaraların sarıldığını söyledi. AFAD ekiplerinin deprem konteynerleri inşa ettiğini, Kızılay'ın yiyecek, içecek ve erzak yardımında bulunduğunu bildiren Yusuf Yumru, MAG-DER olarak çadır kent tesisine destek verdiklerini kaydetti.