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Maganda Kurşununun İsabet Ettiği 9 Yaşındaki Çocuk Öldü

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Maganda Kurşununun İsabet Ettiği 9 Yaşındaki Çocuk Öldü
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi'nde bir düğünde yaşandı. İddiaya göre, Naciye Korkmaz ve Mehmet Karakuyulu'nun dünya evine girmeye hazırlandığı düğünde gelin ve damadın akrabaları tarafından havaya rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu düğüne mahalleden arkadaşlarıyla birlikte geldiği bildirilen 9 yaşındaki Ali Üzüm başından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Irak'ta kamyon şoförü olduğu öğrenilen 9 yaşındaki Ali Üzüm'ün babası Mehmet Üzüm'ü ise yakınları telefonla arayarak, oğlunun yüksekten düştüğünü ve durumunun kötü olduğunu bildirdi.

Yavuzeli İlçe Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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