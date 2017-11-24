  • BIST 105.124
  • Altın 163,383
  • Dolar 3,9452
  • Euro 4,6866
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Maganda Mağduru Eylem: "Ben Bunu Da Atlatacağım"

» »
Maganda Mağduru Eylem: "Ben Bunu Da Atlatacağım"
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde maganda kurşunuyla yaralanan ve felç olan Eylem Ateş, uzun süren tedavisinin ardından, "Zorlu bir süreçti ama ben bunu da...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde maganda kurşunuyla yaralanan ve felç olan Eylem Ateş, uzun süren tedavisinin ardından, "Zorlu bir süreçti ama ben bunu da atlatacağıma inanıyorum" dedi.

İlçede bir mahalle düğününde maganda kurşunuyla felç olan 14 yaşındaki Eylem Ateş, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Kaymakam Mustafa Erkayıran'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Eylem Ateş başına gelen olayın çok talihsiz bir olay olduğunu belirterek, "Allah'a şükür yavaş yavaş atlatıyorum. Ama çocuk cerrahisinde yatarken çok kötü günler geçirdim. Allah'a çok şükür şimdi daha iyiyim. Geceleri birkaç saat de olsa uyuyabiliyorum çünkü çocuk cerrahisinde hiç uyuyamıyordum ağrılarım yüzünden. Daha sonra ikinci ameliyatım beyin cerrahisinde geçti çok korkuyordum. Kendimi toparlamaya çalıştım ameliyata girdirdikten sonra daha iyi hissetmeye çalıştım. En azından ayağımdaki o fazlalık olan ağrılarım gitti daha sonrasında fizik tedaviye başladık. Fizik tedavi de zorlu bir süreçti ama ben bunu da atlatacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Ateş, birkaç adım atabildiğini 2 gün önce birkaç basamak merdiven çıktığını ve durumunun çok daha iyi olduğunu ifade etti.

Ziyarete Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Temel Aday, Kırıkhan Emniyet Müdürü Mustafa Özkan ve Kırıkhan AK Parti Başkanı Ömer Ayhan Şıkça da katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arü’lü Öğrenciler Öğretmenler Gününü Kutladı24 Kasım 2017 Cuma 15:33
  • Tatil Yaparken Yakalanan İngiliz Ypg’li İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı24 Kasım 2017 Cuma 15:33
  • Tsk: “İdlib’te 3 Numaralı Gözlem Noktası Tesis Edilmiştir”24 Kasım 2017 Cuma 15:33
  • Kayseri Pastırması Levrekle Buluştu24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Cuma Vaazının Konusu Psikolojik Şiddet24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Selçuklu’da Mustafa Ve Adile Kağnıcı Cami İbadete Açıldı24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Maganda Mağduru Eylem: "Ben Bunu Da Atlatacağım"24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • Oda Ve Borsalara, Kalitesi Sistemi Eğitimi24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • İddianamede, Darbe Girişiminden Bir Gün Önce Telefona Yansıyan Konuşmalar Ortaya Çıktı24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • Yyü’de "Van’ın Kentsel Fotoğrafı" Söyleşisi24 Kasım 2017 Cuma 15:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti