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Mağazalardan Kıyafet Çalan Kadın Yakalandı

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Mağazalardan Kıyafet Çalan Kadın Yakalandı
Adıyaman'da 5 farklı mağazadan hırsızlık yapan bir kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da 5 farklı mağazadan hırsızlık yapan bir kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 5 farklı iş yerine giren S.A. adlı kadın, iş yerlerinden kozmetik ürünler, elbiseler, ayakkabılar ve yiyecek malzemeler çaldı. İş yeri görevlilerinin dalgınlıklarından faydalanarak iş yerlerinden hırsızlık yapan kadının yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Hırsızlık anlarının kameralara yansımasıyla S.A'nın kimliği kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Yakalanan kadın hırsız emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kameralarının suç ve suçluların önüne geçilebilmesinde ve suçluların daha kolay yakalanabilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladılar.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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