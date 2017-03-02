Magazin Dünyası Hareketli Bir Ayı Geride Bıraktı

Şubat ayında magazin ve sanat dünyasının öne çıkan konuları belirlendi.

Şubat ayında magazin ve sanat dünyasının öne çıkan konuları belirlendi. Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı magazin dünyasının Şubat ayı raporu açıklandı.

Sanat dünyası hareketli bir ayı geride bıraktı. Kendi adını taşıdığı sanat merkezine yönelik yapılan saldırıyla gündeme gelen Müjdat Gezen, ilginç açıklamalarda bulundu. Diğer yandan, Demet Akalın- Aleyna Tilki polemiği barışla sonlanırken, "Recep İvedik 5" filmi gişede izlenme rekorları kırdı. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, katıldığı televizyon programında samimi itiraflarda bulurken Cem Yılmaz ise, "Hayırlı Oscarlar" göndermesiyle yer aldı. Rapora göre, Müjdat Gezen, Acun Ilıcalı ve Demet Akalın ilk üçte yer aldı.

Rapora göre, ünlü sanatçı Müjdat Gezen, 8 bin 130 haberle listenin ilk sırasında yer aldı. Sanatçı, kendi adını taşıyan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanma girişimi ve Survivor 2017 ile ilgili yaptığı ilginç açıklamalarla gündemde öne çıktı. Yaşanan olay sonrası Gülben Ergen'e röportaj veren Gezen, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ı takip ettiğini belirterek yarışmacılarla ilgili yorumlarda bulundu.

Listenin ikinci sırasında yer alan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, 4 bin 584 habere konu oldu. Ay boyunca yarışma programlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Ilıcalı, Hülya Avşar'ın yeni yayınlanmaya başlayan programına konuk olarak özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Ilıcalı, Şeyma Subaşı'yı başından beri ilişkilerinde ikna eden taraf olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, listenin üçüncü sırasında 3 bin 192 haberle yer aldı. Uzun süre Aleyna Tilki ile sosyal medya üzerinde polemik yaşan Demet Akalın, genç şarkıcı ile birlikte poz vererek aralarında barış sağladıklarını açıkladı. Buzları eriten ikiliden Demet Akalın, yeni albümünde bir Aleyna Tilki şarkısı olacağının haberini, resmi twitter hesabından duyurdu.

Diğer yandan, Demet Akalın ve Hande Yener polemikleri arasına bir yenisi daha eklendi. Hande Yener'in, Demet Akalın için "varoş" göndermesi yapması üzerine ikili arasında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Şubat ayında vizyona giren "Recep İvedik 5" filmi, ilk hafta 1 milyonu aşan gişesiyle kendi izlenme rekorunu kırdı. Filmin başrol oyuncusu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesaplarından filmin izlenme rakamlarını açıkladı. Ünlü komedyen, ikinci haftada izlenme rekoru kırmaya devam ettiğini belirterek gurur duyduğunu açıkladı. Şahan Gökbakar, 2 bin 684 haberle listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Listenin beşinci sırasında yer alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2 bin 378 habere konu edildi. BeIN Movies'teki "Oscar Özel" programının konuğu olan Cem Yılmaz, yayın başında "Hayırlı Oscarlar" demesi referanduma gönderme yaptığı yorumları beraberinde getirdi.

Listenin devamında yer alan Sezen Aksu, Murat Boz, Aleyna Tilki, Tarkan ve Tuba Büyüküstün, ilk onda bulunan ünlüler oldular.