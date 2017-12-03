Magiad’tan Kariyer Semineri

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) tarafından, özel bir iş ilanı sitesi iş birliğinde düzenlenen seminerde gençlere özgeçmiş hazırlamanın...

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) tarafından, özel bir iş ilanı sitesi iş birliğinde düzenlenen seminerde gençlere özgeçmiş hazırlamanın püf noktaları anlatılarak gençlere kariyer tüyoları verildi.

MAGİAD gençlere yönelik kariyer geliştirme programlarına devam ediyor. Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) tarafından, özel bir iş ilanı sitesi iş birliğinde düzenlenen seminerde gençlere özgeçmiş hazırlamanın püf noktaları anlatılarak gençlere kariyer tüyoları verildi. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerde iş dünyası temsilcileri, çalışan ve iş arayanlar, öğrenciler ve MAGİAD öğrenci temsilciği yönetimi katılım gösterdi. MAGİAD Öğrenci Temsilciği Başkanı Sema Duran yaptığı konuşmada, günümüz şartlarında kariyerin çok önemli olduğunu, kariyerin iyi şekillenebilmesi için adımların çok hassas atılması gerektiğini hatırlatarak, etkinliği hazırlayan MAGİAD yönetimine de teşekkür etti.

MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter son 15 yılda işçi ve işverenin buluşma noktasının teknolojinin de devreye girmesiyle birlikte farklı yöntemlerin çıktığını hatırlattı. İşverenin hiç tanımadığının birisini işe alırken baktığı en önemli unsurun özgeçmiş olduğunu vurgulayan Başkan Geriter konuşmasında şunları söyledi: "CV'ler hemen hemen her konuda fikir sahibi olabilme noktasında işverenler için değerli hale geldi. Ancak özgeçmiş hazırlama noktasında ki eksiklikler gerçek potansiyeli gizlerken bazen de hiç olmayan özelliklerin varmış gibi gösterilmesine ve hayal kırıklıklarına neden olmaktadır. İşte bütün bunların önüne geçebilmek amacıyla doğru ve etkili özgeçmiş hazırlama çok önemli hale geldi. Bugün bu nedenle sizlerin karşısındayız işçi ve işverenle buluşturma noktasında Türkiye'nin en önemli platformu olan kariyer.net'in etkinlik yöneticisi Semih Gümüş'ün etkili özgeçmiş nasıl hazırlanır noktasında bilgilendirme de bulundu. Kendilerine bize zaman ayırdıkları için teşekkür ediyoruz."