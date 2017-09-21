Magider, ‘Aloğlu İle Devam’ Dedi

Manisalı iş adamları ve sanayicilerin 2009 yılında kurduğu Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) 5. olağan kongresini gerçekleştirdi.

Manisalı iş adamları ve sanayicilerin 2009 yılında kurduğu Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) 5. olağan kongresini gerçekleştirdi. Yapmış olduğu faaliyetlerle ve projelerle adını tüm Ege Bölgesine duyuran MAGİDER, Ahmet Ayberk Aloğlu ve yönetimi ile devam kararı aldı.

MAGİDER'in 5. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yoğun bir katılımla tek liste olarak yapıldı.

Kongrede konuşan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu, "Ülkemize ve Manisamıza hizmet etmekte geri durmayan bir çeri olarak tekrar bu hizmete bizi hadim eden derneğimiz yapmış olduğu seçimle yarım kalan işleri tamamlama göreviyle bizi bir üç yıl daha vazifelendirdi. Bu ahde vefanın açık örneğidir ki, zaten bizleri ayakta tutan birbirimize vefamız olmuştur. Ticaretin meta satmak olduğunu, adam satmanın bu topraklarda farklı isimlendirildiğinin bilinciyle, kimseyi yarı yolda bırakmamak adına beni nerede görmek isterseniz orada olurum diyerek yola devam kararı aldık. Hedefe yürürken atılan adımlar yolu aşındırma amaçlı değil, menzile varma amaçlıdır. Bu sebeple aday olduğumuz veya aday gösterildiğimiz her alanda hedefimiz; bizden sonra bu yolda yürüyecek olanlara tertemiz yol, fakat hedef büyütmüş bir mantalite bırakmaktır. Bizler yola çıktıklarını unutanlardan olmadık, olmayacağız. Hele verilen görevden kaçanları ise hiç sevmedik, sevmeyeceğiz. Bu şehir bize ne istesek verdi. Bizler borcunu inkâr eden, bu şehri şikar bilen nankörleri değil; tüm ömrünü şehrine feda eden, şehrini hünkar bilenlerden örnek aldık. Beni, içinde olduğum Ticaret Odası seçimlerinin koşuşturması ve vakit darlığı olsa dahi tekrar bu göreve getiren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu şehirliyim, iyi ki sizlerleyim." dedi.

Tek liste olarak mevcut başkan Ayberk Aloğlu'nun başkanlığında MAGİDER'in yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Mustafa Atik Kumbaracı, İsa Can Çakar, Işıl Palabıyık Yılmaz, Uğur Özhan, Bülent Odabaş, Kürşad Hatipoğlu, Murat Taşkıran, Uzay Kurtulmuş, Nurten Topbaş, Şener Kul, Erman Ayaydın, Ercan Balcı, Mustafa Kaplan."