Magider, Geleceğin Girişimcilerine Sertifikalarını Dağıttı

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) ve İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü ortaklığında açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere...

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) ve İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü ortaklığında açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

MAGİDER binasında gerçekleşen sertifika dağıtım törenine, İŞKUR Manisa İl Müdürü Sinan Aktaş, KOSGEB Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, Halkbank Şube Müdürü Mikdat Işıldak, MAGİDER yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları üyeleri ve kursiyerler katıldı. Törende girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilirken, girişimci adayları hibe destek fonları hakkında bilgi aldı. Programda konuşan KOSGEB Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, "Ülkemizin en büyük sorunu istihdam. Sizler kendi işinizi kuracaksınız, daha sonra kurduğunuz yerde yeni kişileri çalıştıracaksınız yeni istihdamlar oluşturacaksınız. Bizler KOSGEB olarak girişimcilere her zaman destek veriyoruz. Onların her zaman yanındayız. Kulaktan dolma bilgilerle değil, tamamen gerçek bilgilere ulaşabilecekleri bizlere başvurmalarını diliyoruz" dedi.

Başarılı kursiyerleri tebrik eden İŞKUR Manisa İl Müdürü Sinan Aktaş, İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgi verdi. Aktaş, "Bu program ile yeni eleman alacaklara büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Bir işletme son 3 aylık sürede çalıştırdığı kişi sayısının ortalamasının yüzde 10'u kadar işçiyi bu program sayesinde işe alabiliyor. Bu işe alınan kişilerin de belirli bir süre maaşlarını da kurum olarak biz ödüyoruz. Sigorta primlerini de biz yatırıyoruz. Çalışanların her birine günlük belirli bir miktar cep harçlığı ödüyoruz. İşyerleri için müthiş bir destek" diye konuştu.

Bu sene açtıkları 3 adet sertifika eğitim programında 75 kişiye girişimcilik sertifikası verdiklerini aktaran MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, "Vermiş olduğumuz bu sertifikalardan sonra tüm girişimci adaylarımıza desteklerimizi hem maddi hem de manevi olarak devam ediyoruz. İş yeri konusunda pazar konusunda ve üretim konusunda onlarla beraber çalışıyor ve yol haritası çiziyoruz. Bu sebeple sertifikasını vermiş olduğumuz adaylarımızın şu ana kadar yüzde 35'i kendi işyerlerini açmış, yüzde 20 "si de istihdam sağlar duruma gelmişlerdir. Bu çalışma tüme varım felsefesiyle düşünüldüğünde, bireyden ilçeye, ilçeden bölgeye, bölgeden tüm ülkenin gelişimine katkı sağlayan bir çalışmadır. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan İŞKUR müdürümüze, KOSGEB müdürümüze ve Halkbank Şube müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Girişimcilere hangi kurumların nasıl destek verdiği hibe destek fonları hakkında bilgi verdikleri için ayrıca minnettarız. Manisa Girişimciler Derneği olarak son dönemde gelen kurum müdürlerimizin birçoğunun genç ve dinamik aynı zamanda azimli olmaları biz sivil toplum kuruluşlarına da feyz oluyor ve Manisa olarak kendimizi çok şanslı hissediyoruz" dedi.