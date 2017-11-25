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Mahalle Arasında Zincirleme Kaza

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Mahalle Arasında Zincirleme Kaza
Küçükçekmece'de mahalle arasında meydana gelen 3 araçın karıştığı zincirleme kazada, hamile bir kadın yaralandı.

Küçükçekmece'de mahalle arasında meydana gelen 3 araçın karıştığı zincirleme kazada, hamile bir kadın yaralandı. Mahallelinin imdadına yetiştiği hamile kadın çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 RT 345 plaka kimliği öğrenilemeyen araç sürücüsü Kemalpaşa Caddesi üzerinden bir alt sokağa geçmek istediği sırada sokak içerisinde hızla ilerleyen 55 LH 123 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan araç, sokak üzerinde bulunan 34 AT 1893 plakalı kamyona çarparak durabildi. Savaş alanına dönen kazada 55 LH 123 plakalı otomobil içinde olduğu öğrenilen hamile bir kadın yaralandı. Ekipler otomobilin içindeki kadını çıkartarak en yakın hastaneye götürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili çalışma yaptı.

"Bir anda büyük bir gürültü geldi"

Kazayı gören mahalle sakini Ekrem Özpınar , "Biz evde oturuyorduk, bir anda büyük bir gürültü geldi. Biz önce patlama zannettik, koştuk geldik olay ortada. Beyaz aracın içerisinde 2 kişi varmış biri bayan hamileymiş galiba hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu.

Kazayı gören başka bir mahalle sakini Güven Aytan ise, "Kırmızı araba sokaktan aşağıya inerken, beyaz arabanın ara sokaktan kafasını çıkarmıştı ve selektör yapıyordu. Kırmızı araba en az 120 km hızla gelirken beyaz arabaya vuruyor ve arabayı savuruyor. Daha sonra kamyona vuruyor, kamyon da önündeki arabaya çarpıyor. Beyaz arabanın içinde hamile bir abla vardı. Bizim mahalleden tanıdığımız galiba kolunu incitti" dedi.

Öte yandan mahallede korkuya sebep olan kaza sonrasında vatandaşlar, araçlarında hasar olup olmadığın cep telefonu ışığıyla kontrol etti.

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