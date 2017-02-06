'Mahalle bekçileri' göreve gelsin

1970’li ve 1980’li yılların mahalledeki güvenliğini sağlayan bekçilerin geri gelmesi konusunda görüş bildiren Birlik Başkanı Köstekli, "Emniyet personellerimizin yetişemediği yerde bekçilerimiz, esnaflarımıza da büyük katkı sağlayacaktır" dedi

Kırıkkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, 1985 yılında kaldırılan mahalle bekçiliği sisteminin geri getirilmesi gerektiğini belirtti. "Hırsız ya da hırsızlar, özellikle sigara gibi yükte hafif pahada ağır ürünleri çalıyor" diyen Köstekli, "Sigara farelerinin ilk hedefleri büfelerle mahallelerde kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bakkallar, dükkânlar" dedi.

Birlik Başkanı Köstekli, "Daha önce var olan mahalle bekçiliği sistemi bu hırsız kesimi için önemli ölçüde caydırıcı güç oluşturuyordu. Kahverengi elbiseleriyle birkaç dakikada bir çaldıkları düdük, hırsızları korkutup kaçmalarına yol açarken vatandaşların güven içinde uyumalarını sağlıyordu. Şimdi biz mahalle güvenliğinin önemli gücü olan bekçilerimizi yeniden sokaklarımızda görmek istiyoruz" ifadesinde bulundu. Köstekli, “TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in bu girişimini, Kırıkkale Birliği olarak destekliyoruz. İnşallah devletimiz yetkilileri, konuyu biran önce dikkate alır ve gerekli çalışmalara başlar" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE