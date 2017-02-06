  • BIST 87.358
  • Altın 146,098
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9575
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 14 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

'Mahalle bekçileri' göreve gelsin

»
'Mahalle bekçileri' göreve gelsin
1970’li ve 1980’li yılların mahalledeki güvenliğini sağlayan bekçilerin geri gelmesi konusunda görüş bildiren Birlik Başkanı Köstekli, "Emniyet personellerimizin yetişemediği yerde bekçilerimiz, esnaflarımıza da büyük katkı sağlayacaktır" dedi

Kırıkkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, 1985 yılında kaldırılan mahalle bekçiliği sisteminin geri getirilmesi gerektiğini belirtti. "Hırsız ya da hırsızlar, özellikle sigara gibi yükte hafif pahada ağır ürünleri çalıyor" diyen Köstekli, "Sigara farelerinin ilk hedefleri büfelerle mahallelerde kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bakkallar, dükkânlar" dedi.

Birlik Başkanı Köstekli, "Daha önce var olan mahalle bekçiliği sistemi bu hırsız kesimi için önemli ölçüde caydırıcı güç oluşturuyordu. Kahverengi elbiseleriyle birkaç dakikada bir çaldıkları düdük, hırsızları korkutup kaçmalarına yol açarken vatandaşların güven içinde uyumalarını sağlıyordu. Şimdi biz mahalle güvenliğinin önemli gücü olan bekçilerimizi yeniden sokaklarımızda görmek istiyoruz" ifadesinde bulundu. Köstekli, “TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in bu girişimini, Kırıkkale Birliği olarak destekliyoruz. İnşallah devletimiz yetkilileri, konuyu biran önce dikkate alır ve gerekli çalışmalara başlar" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çorumlu ve ekibine teşekkür plaketi06 Şubat 2017 Pazartesi 05:30
  • Ülkücü gençler 'barınak' yaptı05 Şubat 2017 Pazar 20:25
  • GAP'a herkes sahip çıkmalı05 Şubat 2017 Pazar 19:24
  • Balkan Türkleri'nin sorunu çözülüyor05 Şubat 2017 Pazar 18:37
  • Avcılardan yaban hayatına yem desteği05 Şubat 2017 Pazar 18:30
  • Bakan Akdağ'dan Ordu Büyükşehir'e övgü05 Şubat 2017 Pazar 18:25
  • AFAD ve UMKE ekipleri 'kar-kış' demiyor05 Şubat 2017 Pazar 18:24
  • Karla mücadelede 300 bin TL harcadık04 Şubat 2017 Cumartesi 08:51
  • Ekipler karlı yolları aştı, hayvanlara yem götürdü04 Şubat 2017 Cumartesi 06:23
  • İlahiyat öğrencileri Umre'ye gönderiliyor04 Şubat 2017 Cumartesi 05:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti