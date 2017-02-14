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Mahalle kayıyor önlem alan yok

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Mahalle kayıyor önlem alan yok
Samsun'un büyük bir bölümüne içme suyu sağlayan, çatlak iddiası ile çevresindeki evler heyelan nedeniyle yıkılan Çakmak Barajı'nda tehlike sürüyor.Bölgede 5 ev daha yıkıldı. Mülk sahiplerinin DSİ'ye açtığı dava sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Ağacagüney mahallesine Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri(DSİ) 7.Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolle tamamlanan ve 1994 su tutmaya başlayan Çakmak Barajı'nın durumu vatandaşları endişelendiriyor.  

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı etrafında heyelanlar sürüyor. Heyelanlar nedeniyle bazı vatandaşların evleri yıkıldı, mağdur oldu. Hakkını aramak isteyen vatandaş, DSİ ve Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı.

Kazanılan davada mahkeme Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunun bulunmadığını belirterek, DSİ'nin hizmet kusuru işlediğine hükmederek, davacıya evini ve arazisini heyelanda kaybettiği için 271 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.Dava DSİ'nin itirazı üzerine Danıştay'da devam edereken, mahkeme Kocaeli Üniveristesi Mühendislik Fakültesi öğretim görevlilerinin hazırladığı bilirkişi rapor doğrultusunda toprak kaymalarının barajdan kaynakladığının altını çizdi. 

heyelan-(1)-002.jpgSON ANDA KURTULDU 

Yaklaşık 100 dönüm araziyi etkileyen heyelan, bazı yerlerde 15 metre yükseklikte çökmelere neden oldu. Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, heyelandan etkilenen vatandaşlar için 10 afet konutu yaptı. Konutların yetersiz, pahalı ve hayvan bakmak için uygun olmadığını belirten mahalle sakinleri, başka çözüm önerileri bekliyor. Son olarak birkaç gün önce evi yıkılan 75 yaşındaki Şerife Kırım isimli vatandaş, evdeki çatırdamalar üzerine son anda eşyalarını kurtarabildiğini söyledi. Kırım, "Eşyalarımızı aldık. İki gün sonra evim yıkıldı. Görümcemin de evi heyelandan yıkılmıştı. Eşim vefat edeli 20 yıl oldu. İkimiz benim evimde kalıyorduk. Şimdi oğlumun evinde kalıyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum. İki üç gözlü bir ev yapmak istiyorum ama durumum yok. Kimseye de yük olmak istemiyorum" dedi.

heyelan-(2)-001.jpgBARAJDAN SU SIZINTISI VAR 

5 yıl önce evinin heyelandan yıkıldığını söyleyen Yaşar Şenyer ise, "Evler 2011 yılından beri yıkılmaya başladı. Özel jeoloji mühendisi getirdik. 3 ay süren ölçümler sonucu toprakların barajdan su emerek bu toprakları kaydırdığını rapor ettiler. Barajdan su geldiği için buralar hep batıyor" diye konuştu.

EVLER BİRER BİRER YIKILIYOR 

Heyelanın Çakmak Barajı’ndan kaynaklandığını öne süren Muharrem Keskinoğlu da, "Barajın su oranı kış aylarında yükseldiğinden burası ve aşağıdaki bölgelerde oynamalar oluyor. Yazın kurak olduğundan oynama olmuyor. Dün bir ev daha yıkıldı. Evin yıkılışına kendi gözümüzle şahit olduk" şeklinde konuştu. DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. 

heyelan-(4).jpgHaber: Zekeriya FIRAT / Fotoğraflar İHA

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