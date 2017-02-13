Mahalle Ligi Heyecanında Finale Doğru

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı, kamu kurum ve kuruluşlarının da katkı sağladığı, örnek projeler arasındaki "İmkan Bizden Oynamak...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı, kamu kurum ve kuruluşlarının da katkı sağladığı, örnek projeler arasındaki "İmkan Bizden Oynamak Sizden" sloganlı, Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nın İl Şampiyonluk Final Müsabakaları heyecanlı anlara sahne oluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora olan ilginin artırılması amaçlanan ve kamu kurum ve kuruluşlarının da destek verdiği Mahalle Ligi Futbol Turnuvası bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. İl genelindeki 20 ilçe ve çok sayıda mahalleden binlerce gencin katıldığı turnuvada İl Şampiyonluk Final Müsabakalarına gelindi. Müsabakaların 1'nci turunun son maçları heyecanlı anlara sahne oluyor. Ayvalık ilçe merkezindeki Sarı Zeybek Spor Tesisleri'nde, 1'nci Tur Rövanş Müsabakaları yapıldı. Havran ve Ayvalık ilçe şampiyonu olan takımlar, nefes kesen karşılaşmalar ortaya koydu.

Soğuk havaya rağmen mücadelelerinden vazgeçmeyen oyuncular, izleyenlere, profesyonel futbolcuları aratmayan bir maç izletti. Yapılan iki karşılaşma neticesinde Ayvalık Yıldız ve Genç takımları 2'nci tura yükseldi. Karşılaşmalar sonrasında, eğitimciler ve sporcular, değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a teşekkür eden futbolcular, şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nın İl Şampiyonluk Final Fikstürü de yayınlandı. Final maçlarının 1'nci turunda; Havran, Ayvalık takımı ile, Susurluk, Balya takımı ile, Bigadiç, Savaştepe takımı ile, Sındırgı, Burhaniye ile maçlar yaparken, Havran, Balya ve Savaştepe takımları elendi.

2'nci turda; Kepsut, Bandırma, Gönen, Ayvalık, İvrindi, Gömeç, Aytıeylül, Susurluk, Erdek, Manyas, Edremit, Bigadiç, Dursunbey, Marmara, Karesi, Sındırgı (yıldız) ve Burhaniye (genç) takımları karşılaşacak. 2'nci turun galip takımları ise, yarı finale yükselecek ve galip olan takımlar final maçı oynayacak. Mağlup takımlar da, 3'üncü ve 4'üncülük için mücadele edecek.