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Mahalle Ligi Kepsut’ta Start Aldı

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Mahalle Ligi Kepsut’ta Start Aldı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Mahaller Ligi" Kepsut ilçesinde takımlara forma ve top dağıtım töreni ile start aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Mahaller Ligi" Kepsut ilçesinde takımlara forma ve top dağıtım töreni ile start aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sporu mahallere yaymak için başlattığı sporda atılım projesi "Spor'da Yetenek 10'la Gelecek" adı altında Kepsut Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce spor malzemesi destek teslim töreni yapıldı.

Kepsut Kaymakamlığı, Kepsut Belediye Başkanlığı, Kepsut Gençlik Hiz. ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kepsut Milli Eğitim Müdürlüğü protokolüyle "Vefalı Yurt Kepsut'ta spora tam destek" sloganıyla gerçekleştirilen proje için İlçede katılımcı okulların öğrencilerine spor malzemelerini Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Anıl Kosalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş, ilçe Gençlik Spor Müdürü Şerif Bayar ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Sarp tarafından dağıtıldı.

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