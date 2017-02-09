Mahalle Liginde Final Zamanı

Balıkesir'in ilçelerinde düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvasında final maçlarının tarihleri netleşti.

Balıkesir'in ilçelerinde düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvasında final maçlarının tarihleri netleşti.

Geçen yıl düzenlenen turnuvada Bandırma Kemal Pireci Anadolu Lisesi ve Şehit Süleymanbey Ortaokulu Bandırma'yı başarıyla temsil etmişlerdi. 2016-2017 Mahalle Ligi Futbol Turnuvası kapsamında Bandırma'dan 180 takımdan yaklaşık 1000 sporcunun iştirakiyle düzenlenen turnuvada ilçe finalleri 14 Şubat'ta oynanacak. 14 Şubat 2017 tarihinde Bandırma Gelişim Halı saha Tesislerinde Genç ve Yıldız takımlarının oynayacağı maçlarla Bandırma'nın finalistleri belirlenecek. Final maçlarının ardından Bandırma protokolünün iştirakiyle başarı kazanan sporculara kupa-madalya ve ödülleri verilecek.