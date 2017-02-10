Mahalle Sakinlerinden Baz İstasyonu Tepkisi

Bursa'da mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istemeyen vatandaşlar, toplanarak tepkilerini dile getirdi.
Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yeniden baz istasyonu kurulmak istenince mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalleye üçüncü defa kurulmak istenen baz istasyonunu vatandaşlar, yerleştirildiği evin önünde protesto edildi. 2 gündür toplanan vatandaşlar, baz istasyonu istemediklerini dile getirdi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak vatandaşları sakinleştirdi.
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