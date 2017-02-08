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Mahalle Sakinlerinden Tekin’e Teşekkür Ziyareti

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Mahalle Sakinlerinden Tekin’e Teşekkür Ziyareti
Alaplı Yeni Siteler Mahallesi sakinleri, Alaplı Belediyesi'ni ziyaret ederek, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkür...

Alaplı Yeni Siteler Mahallesi sakinleri, Alaplı Belediyesi'ni ziyaret ederek, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkür ettiler.

Bir araya gelen bir grup Yeni Siteler Mahallesi sakini, Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaretlerinde kendi mahallelerine ve diğer mahallelere güzel hizmetler yapıldığını belirterek, "Mahallelerimizin sorunları hızlı bir şekilde çözülüyor. Mahallemiz ile ilgili taleplerimize duyarlılık gösteriliyor ve kısa sürede çalışmalara başlanıyor. Biz mahalle sakinleri olarak belediyemizin çalışmalarından memnunuz ve bundan sonra da güzel çalışmaların devam edeceğine inanıyor, teşekkür ediyoruz" dediler.

Belediye Başkanı Nuri Tekin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle sakinlerine teşekkür etti. Hizmetlerden duyulan memnuniyetin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Tekin, "Halkımıza hizmet etmek için göreve geldik ve bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halkımızın memnuniyeti, mutluluğu bizim de memnuniyetimiz ve mutluluğumuz. Bu ziyaretler de bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Kapımız her zaman sizlere ve tüm halkımıza açık. Sizlerin talepleri, bizim hizmet kalitemizi de, hizmet şevkimizi de artırıyor. Kaynaklarımızı akılcı kullanarak, kalıcı ve doğru hizmeti vermek için çalışıyoruz. Her geçen gün, halkımız için daha yaşanabilir bir Alaplı'yı hedefliyoruz. " dedi.

Mahalle Sakinlerinden Tekin’e Teşekkür Ziyareti

Mahalle Sakinlerinden Tekin’e Teşekkür Ziyareti

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