Mahallelerin Su Sorunu Birer Birer Çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı'nda Tokmaklı ve Karyağdı mahallelerinin özellikle...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı'nda Tokmaklı ve Karyağdı mahallelerinin özellikle yaz aylarında yaşanan su sorununa çözüm olmak için sondaj çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin yaşadığı sıkıntıları çözüme ulaştırmak adına tüm ekipleriyle sahada yer alıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı'nda 2 mahalleyi yaz kış sıkıntıdan kurtaracak sondaj çalışması için kolları sıvadı. İlçede Tokmaklı ve Karyağdı mahallelerinin yetersiz gelen içme suyunu çözüme ulaştırmak adına MASKİ ekipleri ortak bir sondaj kuyusu açmak için çalışmalarına başladı. Cazibeli su kaynağıyla su ihtiyacını gideren mahalle sakinleri, yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle kuruyan kaynağın derdinden kurtarılarak, kesintisiz ve kaliteli suya kavuşturulacak.

Karyağdı Mahalle Muhtarı Necmettin Meşe, yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle mahallelerinde sondaj çalışması başlatan MASKİ'ye teşekkür etti. Meşe, "Suyumuz yetersizdi. Mahallemizde cazibeli su kullanıyorduk ki bu da bizi yaz aylarında olumsuz etkiliyordu. Dilekçemizi verdikten sonra MASKİ ekipleri sondaj çalışmasına başladı. Büyükşehir Belediyemizden çok memnunuz. Allah bin kere razı olsun. Cenab-ı Allah Cengiz Başkanımıza zeval vermesin" dedi.