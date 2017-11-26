Mahalleli Başkan Kul'u misafir etti

Terme Belediye Başkanı Kul'u mahallesinde ağırlayan Şuayip Mahallesi Muhtarı Dursun Katar, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'de yaptığı hizmetlerle toplumun her kesiminden beğeni kazanıyor. Başkan Kul'u mahallesinde ağırlayan ve Terme Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olan Şuayip Mahalle Muhtarları Dursun Katar, Başkan Kul'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Mahalle ziyaretinden dolayı onurlandıklarını dile getiren Muhtar Katar, "Yollarımız yapılıyor. Mahallemize park yapılıyor. Bizimle ilgileniliyor. Tüm ekibinize ve sizlere teşekkürü borç biliriz" dedi.

KALICI HİZMETLER ÜRETİYORUZ

Şuayip Mahallesi'nde vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Kul ise, belediyenin çalışma yaptığı alanlarda incelemelerde bulundu. "Halkımızın yüzünün güldüğünü görmek en büyük ödülümüz" diyen Belediye Başkanı Kul, "Vatandaşın gözünü boyayacak değil, nesiller boyu devam edecek kalıcı hizmetler üretiyoruz. İhtiyacı olan mahallelerimize ne gerekiyorsa, yapmaya çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlik ile de daha çok güzel ve başarılı çalışmalar yapabileceğime inanıyorum. Belediyecilik bir ekip işidir. Bizde bu birlikteliği sağladık ve buna özen gösterdik. Mahallelerimize hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecektir" şeklinde konuştu. Özkan ŞENGÜN

Şuayip Mahallesi sakinleri, kaliteli hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Şenol Kul'a teşekkür ettiler.