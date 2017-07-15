  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Mahalleliden Baz İstasyonu Tepkisi

» »
Mahalleliden Baz İstasyonu Tepkisi
Karabük'te, Adatepe Mahallesinde yer alan evlilik ormanının için kurulacak olan baz istasyonuna mahalle halkı tepki gösterdi.

Karabük'te, Adatepe Mahallesinde yer alan evlilik ormanının için kurulacak olan baz istasyonuna mahalle halkı tepki gösterdi.

Baz istasyonu için evlilik ormanında çam ağaçları ve fidanların kesilmesine tepki gösteren mahalle halkı, imza toplayarak su duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Kepçelerle çam ağaçları ve fidanların sökülerek yol açılan evlilik ormanında baz istasyonu çalışması yapıldığını öğrenen mahalle sakinleri olay yerine giderek duruma tepki gösterdi. Durumun emniyet yetkililerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallenin talebi üzerine çalışma yapan ekipten izin belgelerini istedi. Firma yetkilerinin izin belgesinin kendilerinde olmadığını beyan etmesine üzerine yapılan görüşmeler sonrası çalışmalar Pazartesi gününe kadar durdu.

Adatepe Mahalle muhtarı Selahattin Dökecek, baz istasyonunun yapılacağı alanın 15 yıldır evlilik ormanı olarak kullanıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da kaydeden Dökecek, "Burada bu sabah kepçeyle ağaçları ve fidanları sökerek yol açmışlar. Şimdilik çalışmaları Pazartesi gününe kadar durduruldu. Bizde mahalle halkıyla imza toplayıp gerekli mercilere su duyurusunda bulunacağız.Yazık değil mi burada yapılan katliama" diyerek tepkisini ortaya koydu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahalleliden Baz İstasyonu Tepkisi15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:18
  • 15 Temmuz Diriliş Kupası Trap Skeet Yarışması Yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:18
  • Hatay’da 15 Temmuz Etkinliği15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:03
  • Orman Bölge Müdürlüğü Toplantısı Kilis’te Yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:03
  • Dikensiz Gülleri Koruma Ve Yaşatma Derneği 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okuttu15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:58
  • 3 Yaşındaki Çocuk, 3’üncü Kattan Aşağı Düştü15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:48
  • Demokrasi Şehidi Kapaklı’nın İsmi Caddeye Verildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:43
  • Kaymakam Gözen Köylerde Çalışmaları İnceledi15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:43
  • Ak Parti’den Çorumlu Şehitlere Vefa15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:38
  • Sungurlu’da 15 Temmuz Konulu Resim Sergisi15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti