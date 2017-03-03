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'Mahallemle Elele Projesi' başladı

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'Mahallemle Elele Projesi' başladı
ELVİNDER ve Muhtarlar Derneği'nce organize edilen "Mahallemle Elele" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Dernek Başkanı Gürsoy, "Değerlerimizi kaybediyoruz. İlk etapta yarışma düzenleyeceğiz" dedi

Samsun'da, Elveren İnsanlar Derneği (ELVİNDER) ile Muhtarlar Derneği'nce organize edilen "Mahallemle Elele" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi. ELVİNDER Başkanı Yeşim Gürsoy, 15 Temmuz Şehitler Parkı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, projenin aslında kadın muhtarlarla birlikte 2007 yılında temellerinin atıldığını söyledi.

Gelenek ve göreneklere sahip çıkılmaması ve manevi değerlerin yok edilmesinin kültürel yozlaşmaya ve insanların birbirinden uzaklaşmasına neden olduğunu ifade eden Gürsoy, "Ekonomik olarak ülke olarak büyüyoruz, sosyolojik ve ekolojik iyileşmeler çok fazla. Ama biz değerlerimizi kaybediyoruz. Makam sahibi, para sahibi olabiliriz ama insan sahibi olamadıktan sonra sahip olduğumuz bu değerlerin hiç önemi yok. 'Muhtarına Mektup Yaz' başlığı altında yarışma düzenleyeceğiz. Eskiden ne vardı? Şimdi kaybettik. Neleri hayal ediyoruz? Bu çerçevede herkesten bir mektup istiyoruz. Bunların çıktılarını sosyolojik olarak Ondokuz Mayıs Üniversitemiz değerlendirecek. Konu tespitlerine göre biz de çalışma alanlarını belirleyeceğiz" dedi.

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YEMEĞİMİZİ PAYLAŞIRDIK NE OLDU BİZE ?
Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ise, projeyle kaybolan manevi değerleri yeniden yaşatmak istediklerine işaret etti. Önce güven ortamının ortadan kalktığını daha sonra ise insanların bireyselleştiğini dile getiren Öztürk, "Komşuluk, akrabalık ve kardeşlik hukukunun dayanışmasını kaybettik. Eğitimimiz de tam anlamıyla görevini yapamıyor. Eskiden mahalleler arasında komşuluk çok farklıydı. Kapılar kapanmaz, yemekler paylaşılırdı. Şimdi ise evlerimizde çelik kapılar takılı. Bize neler oldu? Ahlaki değerlerimiz düşüncelerimiz değişiyor" ifadelerini kullandı. OMÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan da, "Sosyal Varlık Olan İnsan" başlıklı bir sunum yaptı. Toplantının sonunda Hafız Mustafa Yılmaz, Kur'an-ı Kerim okudu.

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