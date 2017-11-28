Mahallerin Kültür Evleri Tamlanıyor

Ceylanpınar ilçe kırsalında asfalt seriminde sona yaklaşılırken 4 mahalle dışındaki bütün mahallelerin kültür evleri de tamamlandı.

Ceylanpınar ilçe kırsalında asfalt seriminde sona yaklaşılırken 4 mahalle dışındaki bütün mahallelerin kültür evleri de tamamlandı.

İnşaatı tamamlanan kültür evlerinin çevre düzenlemeleri de belediye ekiplerince yapılıyor. Bu kapsamda Maden Mahallesinde yapımı tamamlanan Camili kültür evinin çevre düzenlemesi Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapılıyor. Vatandaşların talebi üzerine çalışmalara başlayan belediye ekipleri çevrede bulunan hafriyatı kaldırırken araçların park edebilmeleri amacıyla uygun alanlarda zemin çalışması yapıyor. Mahalle sakinlerinden İdan Akbaba, Ceylanpınar Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan memnun oldukların belirterek, camili kültür evinde devam eden çevre düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Mahallemize camili kültür evi yapıldı. Ceylanpınar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Camili Kültür Evimizin çevre düzenlemesi kalmıştı. Bugün belediyeye bağlı ekipler çevre düzenlemesi yapıyorlar. Çalışmalardan dolayı başkanımıza ve tüm ekibini çok teşekkür ediyoruz."

Ali Ezgi de Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür ederek, hiç bir taleplerinin geri çevrilmediğini, belediyenin çalışmalarından memnun oldukları söyledi.