Mahalleye Dadanan Hırsızlar Vatandaşları Canından Bezdirdi

Gaziantep'te bir mahalleye dadanan hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi.

Gaziantep'te bir mahalleye dadanan hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi. Vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilen zanlılardan biri ifadesi alındıktan sonra suç kaydı bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde bu yıl başında bir binaya dadanan hırsızlar, yaklaşık 6 ay önce bina önünde park halinde bulunan bir motosiklet, bir otomobil ve bir minibüsü çaldı. Bir ay sonra ise bina içerisindeki dairelerin kapısında bulunan kaliteli ayakkabıları çuvallara doldurarak götüren hırsızlar, 2 ay sonra ise tekrar geldikleri binadaki çeşitli dairelerin kapı önünden onlarca çift ayakkabıyı götürdü. Her olayda güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlardan biri ise son hırsızlık olayında mahalleliye yakalandı. Polise teslim edilen şahıs, herhangi bir kaydının olmaması nedeniyle alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İnadından vazgeçmedi

Mahalleli yaşanan olaylar sonrasında hırsızlık olaylarının daha da arttığını ileri sürerken, binanın güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerde ise hırsızların çaldıkları ayakkabıları çuvallara doldurarak, götürdükleri görüldü.

Binada ve mahallede yaşayanlara ait ayakkabıların yüzde 90'ının çalındığını ifade eden vatandaşlar, sadece bir kişinin 7 çift ayakkabısının çalındığını, 10 gün içerisinde 25 kişiye ait 105 çift ayakkabının çalındığını kaydetti.

En son bebek arabası çalındı

İnatçı hırsızları polisin başlattığı inceleme ve çalışma da durduramadı. Hırsızlar, girdikleri binadan kez bebek arabası çalıp kayıplara karıştı. Vatandaşlar, hırsızların aynı kişiler olduğunu ileri sürerken, güvenlik kameralarınca görüntülenen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.