Mahir Ünal’dan Kılıçdaroğlu’na: "Kendi İftirasında, Yalanında Boğulacak"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "İftirada yalanda sınır tanımayan muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Türkiye ayağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun...

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "İftirada yalanda sınır tanımayan muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Türkiye ayağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si oluşturuyor. Bir kez daha kendi iftirasında yalanında boğulacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Bilkent Üniversitesi Politik Düşünce Kulübüne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik yurtdışında hesap polemiği iddialarına ilişkin, iftirada, yalanda sınır tanımayan bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu ve konu hakkında avukatların da açıklama yaptığını tekrar ederek, Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgelerin niteliğini kamuoyuyla paylaşması ve belgeler suç unsuru teşkil ediyorsa savcılığa teslim etmesi gerektiğini ifade ettiklerini aktardı. Bu şekilde siyaset yapılmayacağını ifade eden Ünal, "Siyaset yalan ve iftira üzerinden götürülen üzerinden çamur at izi kalsın üzerinden yapılan bir şey değildir. Daha da acısı Türkiye'ye karşı Amerika'daki bazı çevrelerin yürüttüğü operasyonların söylem birliği eylem birliğine dönüşmüş durumda. Amerika'da yürütülen çalışmaları yapılan Türkiye'ye karşı bazı eylemlerin Türkiye ayağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si oluşturuyor. Bir kez daha kendi iftirasında, kendi yalanında boğulacaktır. Cumhurbaşkanımızla ve ailesiyle ilgili çirkin iftiralarının hakikati ortaya çıkacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve siyaset anlayışı, siyaset tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaktır" şeklinde konuştu.

Rıza Sarraf davası

ABD'de devam eden davada Rıza Sarraf'ın tanık olmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Ünal, "Hukuki olmayan ve uluslararası hukukta hiçbir karşılığı bulunmayan tamamen siyasi, Türkiye'ye dönük bazı çevrelerin operasyonlarından ibaret olan ve hele hele FETÖ'nün Amerika'da dizilere kadar sızdığını biliyoruz. Bu tiyatronun amacını biliyoruz ve tiyatroyu gündemimize almıyoruz. Bu tiyatroda oynanan oyunu da biz tanımıyoruz" açıklamasında bulundu.