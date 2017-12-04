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Mahkeme kararı ile kaplıcaların suyu kesildi

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Mahkeme kararı ile kaplıcaların suyu kesildi
Samsun Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş’den yapılan yazılı bir açıklama ile ilçede faaliyet gösteren bir kaplıca işletmesinin termal sıcak suyunun mahkeme kararı ile kesildiğini belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada Aka Turizm Gıda Hayvancılık, Tar. Ürn. İnş. San. Ltd. Şti.ye bağlı olan Maarif Otel ve Kaplıca İşletmeleri’nin suyunun Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş’nin alacaklarından kaynaklı olarak alınan mahkeme kararı doğrultusunda kesildiği belirtildi Zekeriya FIRAT

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