IHAAW165855-ASA/08-02-2017 - Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. 08.02.2017 16:58:55 TSI NNNN
- BIST 88.255
- Altın 148,397
- Dolar 3,7247
- Euro 3,9759
- Samsun 17 °C
- İstanbul 9 °C
- Ankara 7 °C
- İzmir 14 °C
- Ordu 10 °C
- Sinop 12 °C
- Giresun 12 °C
- Amasya 12 °C
- Rize 11 °C
- Trabzon 11 °C
- Türsab’dan Turizm Elçilerine Jest
- Başkan Çelik: “Biz Halkımıza Güveniyoruz”
- Korkuteli Milli Eğitim Müdürlüğü, Hizmet Alımı Yaptı
- Dünya Bankası İle Botaş Arasında Tanap Projesi Kredi Anlaşması İmzalandı
- Eşi Boşanma Davası Açmak İsteyince Adliye Önünde İntihara Kalkıştı
- Suudi Arabistan 4 Ayda 39 Bin Pakistanlıyı Sınır Dışı Etti
- Sarıcaoğlu Taksici Esnafı İle İstişare Toplantısı Yaptı
- Bozüyük Belediyesi Çalışanlarından Mavi Kapak Kampanyasına Destek
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun:
- Vali Altıparmak’ı Kızdıran Görüntü
- Korkuteli Zabıtası Fiyat Etiket Dağıttı
- Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin Faaliyetleri
- Vali Güvençer İade-i Ziyaretlerine Devam Ediyor
- Çankırı’da Kaçak Lüks Araç Yakalandı
- Erzurum’da Eyof Öncesinde Güvenlik Tedbirleri En Üst Düzeye Çıkarıldı
Mahkeme, Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.c. Hakkında Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı Çıkardı.
IHAAW165855-ASA/08-02-2017 - Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eşi Boşanma Davası Açmak İsteyince Adliye Önünde İntihara KalkıştıSamsun'da eşi boşanmak davası açmak isteyen bir kişi girdiği bunalım sonucu adliye yanındaki binanın 6. katındaki balkona çıkarak intihara kalkıştı.
Çankırı’da Kaçak Lüks Araç YakalandıÇankırı'da Gürcistan'dan yasa dışı yollarla yurda sokulduğu tespit edilen lüks araç yakalandı.
Astsubay Efiloğlu Ailesine ’Şehit Olmak İstiyorum’ DemişFırat Kalkanı Harekatında şehit düşen iki askerden birisi olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu'nun şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.
Chp’li Vekilden Silah Çektiği İddialarına Suç DuyurusuCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir vatandaşı tehdit ettikten sonra silah çektiği iddialarıyla...
Hdp’li Zana Mahkemeye Sevk EdildiDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kent girişinde gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, getirildiği...
Mahkeme, Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.c. Hakkında Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı Çıkardı.IHAAW165855-ASA/08-02-2017 - Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı...
- Erzurum’da Eyof Öncesinde Güvenlik Tedbirleri En Üst Düzeye Çıkarıldı
- Bakan Özlü: "Teknoloji Üreten Bir Türkiye Ancak Türkiye’nin Açığını Kapatabilir"
- Ordu’da Terörle Mücadeleye Zırhlı Takviye
- Beyoğlu’nda Doğaya Destek Olana, Buz Pisti Bileti Hediye
- Uçak Şirketleri İran Hükümetinden Yana Dertli
- Heyelanlı Yolda Tehlikeli Geçiş
- Bolulu Kadınlar, Askerler İçin Binlerce Atkı Ve Bere Örüldü
- Edirne’nin Meydan Projesi Cumhurbaşkanı’na Sunulacak
- Türk Ve Yunan Botları Burun Buruna Geldi
- Başbakan Yardımcısı Şimşek, Umreden Dönen Öğrencilerle Bir Araya Geldi
- Anne Adaylarına Büyükşehir’den Süt
- Şimşirgil: “İlk Deprem Haritasını Abdülhamid Han Çıkarttı”
- Bulgaristan’da Seçim Heyecanı
- Rizeli Heidi’nin Hayvan Sevgisi Karşılıksız Kalmadı
- Ak Parti’li Kadınlar Tarih Yazmak İstiyor
- Korucular Konfederasyonu Başkanı Sözen Yüksekova’da
- Otomotiv Sektörü Başkent’te Masaya Yatırılacak
- Bodrum’da Yunus Balıklarının Dansı
- Sosyal Güvencesi Olmayan Yaşlı Hastaya Doktorundan Örnek Davranış
- Muhtar, Kediler İçin Yuva Yaptı
1/20
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
- İşte... Antalya Kampı'ndan görüntüler...
- SAMGİAD'tan Ankara turu
- Şehitlerimizi Uğurlarken...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.