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Mahkemelik Saathane 1 yılı daha deviriyor

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Mahkemelik Saathane 1 yılı daha deviriyor
Tamamlanması yılan hikayesine dönen ve onlarca davaya tanık olan Saathane Projesi, 2017'de de tamamlanamıyor. 7 yıldır süren proje için yeni tarih 2018'in ilk ayları.

Yaklaşık yedi yıl önce proje çalışmaları ve çalışmaları başlatılan Samsun Saathane Projesi, sürekli revize edilirken, tamamlanma tarihi de yılan hikayesine döndü. 2013'de yıkımlara başlanan proje 2017 yılını da geride bırakmaya hazırlanıyor. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda yaklaşık yedi yıl önce başlayan kentsel dönüşüm projesi için yeni tamamlanma tarihi olarak 2018'in ilk ayları verildi. Bölgede bulunan tarihi Taşhan, hamam, kale kalıntıları ve camilerin restorasyonunu öngören dönüşüm projesinin iptali için bölge esnafının 150'nin üzerinde açtığı dava bulunurken, Saathane projesi 2017 yılında da tamamlanamadı. Bölgenin esnafı  tarihi arastanın korunmasını talep ederken, ortaya nasıl bir görüntü çıkacağı da sürekli değiştirilen proje nedeniyle kafaları karıştırdı. 

SAMSUN KALESİ SURLARI TESADÜFEN BULUNDU
Restorasyon çalışmaları sürerken, meydanda Samsun Kalesi'nin sur kalıntılarına rastlanması projenin tekrar revizyona uğramasına yol açmıştı. Kanalizasyon çalışmaları sonucunda bulunan Samsun Kalesi'nin surları ile ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve 
Müze Müdürlüğü de devreye girmişti. Yapılan çalışma sonucunda 1192 yılında Danişmendliler tarafından yapıldığı tahmin edilen ve günümüzde sadece surları kalan Samsun Kalesi'nin Büyük Cami'nin önüne doğru uzandığı belirlenen surlarına rastlandı. Proje, defalarca revize edilince, Saathane Projesi'nin tamamlanması da gecikti. Şimdilerde ise 2017'yi de geride bırakacağı anlaşılan proje, 2018'e sarktı.  Zekeriya FIRAT

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