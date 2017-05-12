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Mahkum Yakınından Haraç İsteyen Çete Çökertildi

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Mahkum Yakınından Haraç İsteyen Çete Çökertildi
Adana'da cinsel taciz suçundan cezaevine giren kişinin ailesinden silah zoruyla para isteyen çetenin 4 elemanı yakalandı.

Adana'da cinsel taciz suçundan cezaevine giren kişinin ailesinden silah zoruyla para isteyen çetenin 4 elemanı yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi, İsmet Paşa Mahallesi 51044 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Behzat Y. (25), Emrah Ş. (30), Hilmi K. (31) ve Muhammet A. (23) cinsel taciz suçundan cezaevinde yatan Serdal Ö.'nün babası Mehmet Ö.'den oğlunun işlediği suçun cezasına karşılık olarak 30 bin TL para istedi.

Baba Mehmet Ö. ise çete üyelerine para vermeyi kabul etmedi. Bunun ardından çete üyeleri, Mehmet Ö.'nün evine silahla ateş etti. Daha sonra eve giren gaspçılar, Mehmet Ö. ve oğlu Serkan Ö.'nün kafasına silah dayayarak parayı vermeleri konusunda ölümle tehdit etti. Bunun üzerine Mehmet Ö., olayı polise bildirdi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, "silahla yağma', "ev kurşunlama" ve "tehdit" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkum Yakınından Haraç İsteyen Çete Çökertildi

Mahkum Yakınından Haraç İsteyen Çete Çökertildi

Mahkum Yakınından Haraç İsteyen Çete Çökertildi

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