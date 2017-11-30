Mahkum yakınları ceza indirimi istedi

Samsun'da FETÖ'cü hakimlerin kararları ile mahkum olan hükümlülerin yakınları eylem yaparak, verilen cezalarda indirim yapılmasını talep etti.

İlkadım ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan mahkum eşleri ve yakınları FETÖ'cü hakimlerin kararlarından dolayı cezaevine giren yakınları için ceza indirimi istedi.

Ellerinde, "FETÖ'cüler bizi yaktı", "Mahkumun umudusun reis", "Adalet istiyoruz" yazılı dövizlerle toplanan mahkum yakınları adına konuşan Aslı Kol, binlerce hain FETÖ'cü ve hakimin içeri alındığını ve bu kadar hainin yargıladığı insanların hepsinin de suçlu olamayacağını söyledi.

Ülkenin yarısının sabıkalı durumuna düştüğünü aktaran Kol, kendilerinin Türk adaletiyle değil Pensilvanya'dan gelen hükümlerle yargılandıklarını da iddia etti. Kol, "Anayasada madde var hainlerin verdiği kararlar hükümsüzdür diye. Bu maddeden yola çıkarak kararların hükümsüz olduğunu sürekli söylüyoruz ve bu kararlar hakkında bir çalışma istiyoruz. Ya bu kararlar hükümsüz olsun yada devletimiz bizim mağduriyetimizi giderecek yasa yapmalı "dedi. Barış GÖK