Mahmudiye Atatürk İlkokulu Öğrencileri Bowling Topuna İlk Kez Dokundu

İlkokul öğrencilerinin "Karar Senin" projesi kapsamında bowling oynanması yönündeki kararı okul idaresi harekete geçti.

Mahmudiye Atatürk İlkokulu öğrencileri ilk defa bowling oynadı.

İlkokul öğrencilerinin "Karar Senin" projesi kapsamında bowling oynanması yönündeki kararı okul idaresi harekete geçti. Eskişehir'den bowling takımı temin edilip Mahmudiye Ortaokulu spor salonunda öğrencilere bu spor dalı anlatıldı. Ardından tüm öğrencilere bowling oynatılarak yarışma düzenlendi. Etkinlik sonunda görüşlerine açıklayan öğrenciler, bowlingi daha önce televizyonda gördüklerini anlattı ve ilk kez oynadıkları bu spor dalını çok sevdiklerini" ifade etti.

Etkinlik, dereceye giren öğrencilerin Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yetkin ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç tarafından ödüllendirilmesiyle sona erdi.