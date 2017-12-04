Mahmudiye’de “Çocuk Odaklı Çalışan Kurumları Koordinasyonu” Çalıştayı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eski 25 Derneği tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Eskişehir...

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eski 25 Derneği tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Valiliği, Mahmudiye Kaymakamlığı, Mahmudiye Belediyesi, Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen "Çocuk Odaklı Çalışan Kurumları Koordinasyonu" çalıştayı Eskişehir Mahmudiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) düzenlendi.

Daha önce Alpu, Beylikova Çifteler, İnönü ve Sivrihisar ilçelerinde düzenlenen çalıştayların 6'ncısı TİGEM konferans salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere 27 kurum ve dernekten yetkililer katıldı. Çalıştay öncesinde Eskişehir İl Milli eğitim Müdürü Necmi Özen ve Mahmudiye İlçe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yaptığı resimleri inceledi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, çocuklara yönelik istismardan bahsetti. Özen, "İhmal istismar konusu yok desek var, var desek kabullenmek zor, ama hayatımızın içinde var ve hayatımızın içinde olan bu gerçeği biz kabullenmek zorundayız. İhmal ve istismar konusu insanlık var olduğu sürece olan bir husustur. Ancak bunun nasıl olsa var deyip bir kenara bırakma lüksümüz de yok. Mutlaka buna bir çözüm üretmek, bunun önüne geçecek önlemler almak, önleyici tedbirler ortaya koymak zorundayız. Mümkün olan en az hasarla bunu atlatmayı kendimize görev kabul etmek zorundayız. Bu sadece eğitim işiyle iştigal eden kurumların yada kişilerin görevi değildir. Toplum olarak hepimizin görevidir. Çünkü hayatın her noktasında ihmal her noktasında istismar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Çalıştayada "İnternet Bağımlılığı ve Bilgi Güvenliği" konusunda konuşan İzmir Tepecik Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Kayı Eliaçık, internet bağımlılığı konusuna değindi. Eliaçık, konuşmasında, "Dünyanın en uzak köşesiyle iletişim kurabilmek, orayı görebilmek, sanal aleme dalarak bu hayattan kaçmaktır. Bir anlamda görmeden tanışmak, seslenmeden konuşmak, yorulmadan gezinmektir. İnternet bilim, sanat, oyun, iş, alışveriş, kitap, aşk, banka, not defteri olarak da karşımıza çakabilmektedir. Bazen bir hastalığın kendisi veya parçası olabilmektedir. İnternet bağımlılığı her yaşta ve cinsiyette görülebilen bir rahatsızlıktır. İnternet bağımlılığı geç yaşlarda başlayan psikoaktif madde, alkol ve kumar bağımlılığın aksine daha erken yaşlarda başlamaktadır. En büyük risk grubu ergenlerdir. İnternet bağımlılığı ergenler için önemli bir risk olmasına karşın elimizdeki bilgiler henüz sorunla başa çıkmak için yetersizdir" şeklinde konuştu.

"Siber zorbalık" konusunda konuşan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Akbulut ise, "Bilgi ve iletişim teknolojileri yaşamımızın her alanında birtakım fırsatlar sunduğu gibi pornografi, kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi, tehlikeli çevrimiçi gruplar, çevrimiçi kumar benzeri riskleri de arttırmıştır. Bu risklerden bir tanesi de siber zorbalıktır. Zorba sözcüğü, Büyük Türkçe Sözlük'te gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse biçiminde tanımlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte zorbalığın da doğasında bazı dönüşümler yaşanmıştır. Bu teknolojileri kasıtlı bir biçimde kullanarak zarar ya da rahatsızlık oluşturmak amacıyla belirli bir kişi ya da grubu hedef alan saldırılarda bulunma biçiminde tanımlanabilecek siber zorbalık, çocuk ve gençlerde derin duygusal hasar oluşturabilen ciddi bir sorundur" dedi.

Yarın da devam edeceği açıklanan çalıştayın daha sonraki bölümünde, oluşturulan iki çalışma grubundaki uzmanlar konuyla ilgili konuşmalar yaptılar.