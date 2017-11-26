Mahmut Ömer: "Kemeri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Taktim Edeceğim"

Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, dünya şampiyonluğu sonrası, "WBC ile WBA Ağır Siklet Boks Şampiyonu kemerlerini Suriyeli mülteciler...

Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, dünya şampiyonluğu sonrası, "WBC ile WBA Ağır Siklet Boks Şampiyonu kemerlerini Suriyeli mülteciler için yaptıklarından dolayı, Türk halkına ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ziyaret edip teşekkür olarak taktim edeceğim" dedi.

Almanya'nın Oberhausen şehrinde dün gerçekleşen müsabakada Rus rakibini yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmayı başaran Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dün gerçekleşen müsabakanın kendisi için çok iyi geçtiğini belirten Charr, "Maça çok sakin ve iyi başladım. Alexander Ustinov'un çok güçlü olduğunu biliyordum, her raund tempomu çıkartarak mücadeleyi kazandım" dedi.

Türkiye'yi ziyaret etmek istediğine değinen Manuel Charr, "WBC ile WBA Ağır Siklet Boks Şampiyonu kemerlerini Suriyeli mülteciler için yaptıklarından dolayı, Türk halkına ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ziyaret edip teşekkür olarak taktim edeceğim. Ben Suriye ve Türkiye arasında barış olmasını istiyorum, kardeş ve komşu ülkeler. Başkanım ve bende suriyeden geliyorum. Önce Türkiye'ye gideceğim daha sonrasında Suriye'ye gideceğim. Oradaki sorunları nasıl çözebiliriz ve fitneyi ortadan kaldırmalıyız. Biz aynı aileden İslam'dan geliyoruz, bir arada olmalıyız" şeklinde konuştu.

Gençler hedeflerine ulaşmak için kendilerine güvenmeliler, çok çalışmalılar diyen Charr, daha sonra Türkçe olarak, "Türkiye ben geliyorum inşallah. Hoşgeldiniz Erdoğan amca. Türkiye ben seni seviyorum" diye konuştu.