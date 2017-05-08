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Mahrem İmam Oldukları İddia Edilen 2 Kişi Tutuklandı

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Mahrem İmam Oldukları İddia Edilen 2 Kişi Tutuklandı
Bolu'da, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında mahrem imam oldukları iddia edilerek adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında mahrem imam oldukları iddia edilerek adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve mahrem imam oldukları iddia edilen 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan müezzin olarak görev yapan A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, öğretmen oldukları belirtilen Mustafa Y. ile Sevinç Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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