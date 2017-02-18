Mahsur Kalan Baykuş Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Terziler Hanı'ndaki ağacın dalları arasında sıkışarak mahsur kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da Terziler Hanı'ndaki ağacın dalları arasında sıkışarak mahsur kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Terziler Hanı'nda ağaçta bir baykuş mahsur kaldı. Terziler Hanı esnafı tarafından kurtarılamayan baykuş olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştığı ağacın dalları arasında çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan baykuş İtfaiye Daire Müdürlüğüne oradan da Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürülerek tedavi altına alındı.