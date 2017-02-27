Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıktığı yerde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıktığı yerde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerindeki bir binanın penceresinde bir haftadır mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak doğal ortama saldı.