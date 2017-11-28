Mahsur Kalan Yavru Köpekleri Dalgıçlar Kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesi sahilinde mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi sahilinde mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi sahil kenarında bulunan çukurların yağmur suları ile dolması sonucu 3 yavru köpek sulardan geçemeyince mahsur kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği bünyesinde bulunan sualtı arama kurtarma timi dalgıçları tarafından köpekler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.