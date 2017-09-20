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Mal Paylaşımı Kavgası Ölümle Bitti

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Mal Paylaşımı Kavgası Ölümle Bitti
Bolu'da 77 yaşındaki Mehmet B., mal paylaşımı nedeniyle kavga ettiği karısını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Bolu'da 77 yaşındaki Mehmet B., mal paylaşımı nedeniyle kavga ettiği karısını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun zamandır mal paylaşımı kavgası olan Mehmet B. ile üçüncü eşi olan Hüsniye B. sabah saatlerinde yine aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Önceki evliliklerinden 3'er çocukları olan çiftin tartışmaları bir süre sonra kavgaya dönünce 77 yaşındaki Mehmet B. mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla 65 yaşındaki karısı Hüsniye B.'yi 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay sonrasında Hüsniye B. evin salonunda kanlar içinde kalırken, Mehmet B. polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Cinayetin işlendiği yere giden ekipler Mehmet B.'yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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