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Mala Zarar Verme Ve Hırsızlık Şüphelisine Adli Kontrol

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Mala Zarar Verme Ve Hırsızlık Şüphelisine Adli Kontrol
Samsun'da geceleyin bir bankanın camını kırdığı ve bir büfeden de sigara çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki genç polis tarafından yakalandı.

Samsun'da geceleyin bir bankanın camını kırdığı ve bir büfeden de sigara çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki genç polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir banka şubesinin dış camını kırdığı ve başka bir akşam da girdiği büfeden sigara çaldığı iddia edilen T.B.(18), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen T.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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