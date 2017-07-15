Malatya 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Malatya'da anma programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Malatya'da anma programı düzenlendi. 2 gün sürecek olan etkinliklerin ilk günün de Sanatçı Uğur Işılak ve Şair İbrahim Sadri Malatyalılarla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları başladı. Valilik önündeki Millet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Sonrasında Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden gecede bir konuşma yapan Malatya Valisi Ali Kaban, 15 Temmuz'da karanlık bir gecenin arkasından aydınlık bir sabaha uyandıklarını söyleyerek "O gece eğer milletimiz gerekli tepkiyi göstermemiş olsaydı, Cumhurbaşkanımız gerekli tepkiyi göstermemiş olsaydı hepimiz bir araya gelerek bu duruma karşı koymamış olsaydık bugün burada bu kadar huzur içerisinde bulunmuyor olacaktık. Bu anlamda inşallah Allah bize bir kez daha böyle bir zaman yaşatmasın. Devletle milletimizin arası açılmasın ki araya muhtelif kara kediler girmesin." Şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da ülkeye kurulan büyük tuzağın halk tarafından bozulduğunu ifade ederek vatanı ve bayrağı için sokağa inen herkese bir kez daha teşekkür etti.

Başkan Çakır, devam eden FETÖ davalarında mahkeme salonlarının da dolması gerektiğini belirterek "Çünkü bu alçaklar vatanımıza kast etti, milletimize kast etti. Biz bunlardan hesap sormadığımız takdirde her zaman buna tenezzül edecek birileri mutlaka çıkacaktır" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da geçen yıl bu tarihte ülkenin üzerinde kara bulutların esmeye başladığını belirterek "Anadolu coğrafyasının kaderinin böyle. Bu coğrafyada yaşayan aziz milletimizin üzerine her zaman bu tür kumpaslar kurulmuştur." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise "Bu millet geçen yıl bugün 15 Temmuz'da bizden gibi görünen bizim gibi davranan ama yüreğini emperyalist güçlere karşı satmış bir gurubun bu milletin geleceğine kast etmesi karşısında halkımız meydanlara çıkarak onlara dur dediler" şeklinde konuştu.

Anma programında ayrıca AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç'ta bir konuşma yaptı.

Yoğun katılımımın olduğu programda konuşmaların ardından ilahiler okundu ve Grup Yürüyüş tarafından konser verildi. Grup Yürüyüşün ardından sahne alan Şair İbrahim Sadri ise seslendirdiği şiirlerle duygu dolu anlar yaşandı.

Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Uğur Işılak Malatyalılarla buluştu. 15 Temmuz'a özel olarak yazdığı şiirini de okuyan Işılak'ın darbe girişimi üzerine yazdığı eserlere vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Ellerinde Türk Bayrakları ile sık sık FETÖ aleyhine sloganlarda atan Malatyalılar 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine meydanlarda hep birlikte nöbet tuttular.

Hain darbe girişiminin yıl dönümü olan bugünde millet meydanında gerçekleştirilecek olan etkinliklerle şehitler anılacak ve 1 yıl önce olduğu gibi sabah namazına kadar nöbet tutulacak.