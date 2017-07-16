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Malatya 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Meydanlarda

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Malatya 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Meydanlarda
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Malatyalılar meydanları doldurdu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Malatyalılar meydanları doldurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Malatyalılar yine meydanlara akın etti. O karanlık gecede olduğu gibi 7'den 70'e herkesi ellerinde Türk Bayrakları ile meydanlara çıkarak 15 Temmuz'u şehitlerine ve demokrasiye sahip çıktı.

Binlerce Malatyalının çıktığı meydanlarda he birlikte tekbirler getirilerek yürüyüşler gerçekleştirildi. Dev Türk Bayrağının açıldığı alanda vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Kışla Caddesi ile İnönü Caddesi üzerinde toplanan kalabalık sloganlarla 15 Temmuz'un yıl dönümünde meydanları boş bırakmadı.

Çok sayıda polis ekibinin görev aldığı anma etkinliklerinde Malatyalılar sabah namazına kadar meydanlarda demokrasi nöbeti tutacak.

Malatya 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Meydanlarda

Malatya 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Meydanlarda

Malatya 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Meydanlarda

Malatya 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Meydanlarda

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