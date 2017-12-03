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Malatya Amatör Küme’de Bir Haftada 27 Gol Atıldı

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Malatya Amatör Küme’de Bir Haftada 27 Gol Atıldı
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde ikinci hafta müsabakaları nefesleri kesti.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde ikinci hafta müsabakaları nefesleri kesti. Yeşiltepe ve ilçe takımlarının sahalarında oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar alınırken, 7 müsabakada toplam 27 gol atıldı.

Haftanın en çekişmeli müsabakası 1966 Malatya Gençlik ile Hekimhan Girmana arasında oynandı. Son dakikalarına 1966 Malatya Gençlikspor'un 1-0 önde girdiği maçı, son dakikalarda bulduğu gollerle Hekimhan Girman'a 2-1 kazandı.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 2. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı:

"Demirspor 4-1 Sanayispor, Adafı Kartalspor 2-3 Doğanşehir Belediyespor, 1966 Malatya Gençlik 1-2 Hekimhan Girmana, Malatyaspor 0-1 Kale Gençlerbirliği, Akçadağ 0-3 Arguvan, Pütürge Belediyespor 3-1 Battalgazi Belediyespor, Darendespor 4-2 Ataköyspor."

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