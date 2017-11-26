Malatya Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü Coşkusu

Türkiye'nin en başarılı 100 lisesi arasına girmeyi başaran Malatya Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü coşkuyla kutladı.

Türkiye'nin en başarılı 100 lisesi arasına girmeyi başaran Malatya Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü coşkuyla kutladı.

Kutlama programı kapsamında okulda görev yapan 56 öğretmene Okul Aile Birliği tarafından yemek verildi. Burada konuşan Malatya Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Servet Deniz, öğretmenlere teşekkür ederek, "Anne ve babamızdan sonra bize en yakın olan kişi öğretmenlerimizdir. Öğretmen toplumu şekillendiren, topluma yön veren ve öğrencilerini geleceğe hazırlayan bir bilgi ve beceri pınarıdır. Öğretmenlerimizi seviyor ve her zaman onların yanında olduğumuzu belirtiyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Soylu ise, Okul Aile Birliğine teşekkür ederek, öğretmenlerle birlikte Malatya Anadolu Lisesinin başarısı için çalışacaklarını söyledi.