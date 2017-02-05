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Malatya Büyükşehir Basketbol Takımı Son Maçını Rahat Kazandı

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Malatya Büyükşehir Basketbol Takımı Son Maçını Rahat Kazandı
Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi'nin (DBBL) 10. haftasında Sivas Kongre Lisesi Kulübü ile oynadığı...

Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi'nin (DBBL) 10. haftasında Sivas Kongre Lisesi Kulübü ile oynadığı maçı 97-58 kazandı.

Play-Off'a kalmayı geçen hafta garantileyen Büyükşehir basketbol takımı, deplasmanda grubun son maçında karşılaştığı Sivas Kongre Lisesi Kulübü takımını 97-58'lik skorla rahat geçti. Bu karşılaşmayla birlikte Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Liginde grup maçlarını tamamlayan turuncu yeşilliler, Malatya'yı Play-Off'ta temsil edecek.

Play- Off kuralarının Pazartesi günü çekileceğini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Antrenörü Erol Akdeniz, Play-Off'ta da başarılı olmayı amaçladıklarını kaydetti.

"Daha zorlu bir süreç bizleri bekliyor"

Takımın son durumuyla ilgili İHA'ya değerlendirmede bulunan tecrübeli antrenör, "Lig maçlarını kazasız belasız tamamladık. Artık bundan sonra daha zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Play-Off'ta mücadele edeceğimiz takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin alt yapıları hüviyetindeki takımlar olacak. Ancak tabi biz de iyi bir takımız. Bu zorlu maçlar öncesinde bir ya da iki transfer daha yapmak amacındayız. Bu doğrultuda görüşmelerimiz devam ediyor. Play-Off kuraları Pazartesi günü çekilecek. Umarım dişimize göre bir gruba düşeriz ama Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimize hiç şüphemiz yok" dedi.

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