Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Sahasında Eserspor’a Yenildi

Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, TVF Erkekler 1. Ligi 24. haftasını mağlubiyetle kapattı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, TVF Erkekler 1. Ligi 24. haftasını mağlubiyetle kapattı.

Malatya Atatürk Spor Salonu'nda Cumartesi günü oynanan müsabakada Ankara temsilcisi Eserspor ile karşılaşan turuncu yeşilliler sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılarak, haftayı puansız kapattı. Karşılaşmanın ilk seti tamamen ortada geçerken, galip gelen takımı adeta şans faktörü belirledi. Fileden seken ve çizgiye düşen toplarda daha şanslı olan konuk takım ilk seti 25 - 23 kazandı. Maçın ikinci setini kazanan başkent temsilcisi 20 - 25'lik skorla bir hayli rahatladı. Oyuna ancak 3. Setten itibaren ağırlığını koyabilen turuncu yeşilliler, 25 - 20 kazanarak skoru 2- 1'e getirdi. Dördüncü sette skoru eşitlemesi beklenen Malatya Büyükşehir Belediyespor, 20 - 25 kaybedince, skor 3 - 1 oldu ve maçı Eserspor kazandı.

Bu mağlubiyetle 24 puanda kalan Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı 11. sıraya geriledi.