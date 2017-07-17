Malatya Demokrasiye Sahip Çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi anma programında...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi anma programında Malatyalılar, 16 Temmuz Pazar günü de meydanları boş bırakmadı.

15 Temmuz Millet Meydanında Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Bu milletin bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "15 Temmuzda destan yazan milletimiz, bugün de meydanları doldurdu. Başkomutanımızın, Cumhurbaşkanımızın emrine uyarak, yine heyecanlarını, varlıklarını, birliklerini, ortaya koydular" dedi.

Türk milletinin temel özelliğinden bir tanesi, özgürlüğüne, bağımsızlığına, milli birliğine ve beraberliğine düşkün olduğunu vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da konuşmasında "Hiçbir millette olmayan bu kadim özellikler bizim milletimizde vardır. Bu millet vatanına el uzatan elleri kırmasını bilir, 15 Temmuz da olduğu gibi" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz akşamı meydanlara inen ilk illerden biri olduklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, "Ülkemiz birçok hain darbeyle karşılaştı ama bu kadar alçağı ile karşılaşmadı. Allah'a şükürler olsun başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin her ferdi bunlara karşı nasıl durulacağını göstermiştir. İnşallah ülkemizde bir daha 15 Temmuzlar yaşanmaz. Birliğimizi beraberliğimizi daim kıldığımız müddetçe, bu hainlere fırsat vermeyeceğiz, göz açtırmayacağız. Bu tuzak dünyada eşi benzeri olmayan bir millet sayesinde bozuldu. Canını hiçe sayanlar bu oyunu bozdu. İstanbul ve Ankara'dan sonra Malatya bu konuda çok önemli işler yaptı. Allah hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Malatyalı hemşehrileri ile ne kadar gurur duysak azdır diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ise, "Su uyur düşman uyumaz. Ne kadar yoğun olursa olsun hiçbir şey böyle ihanet şebeklerine karşı zafiyete düşmemize engel olamaz. Bu ihanet şebekesinin yaptıklarını iyi anlayıp anlatmamız lazım. Biz ancak bunlarla böyle hesaplaşırız. Bizim gayemiz vatanımızın, milletimizin birliğini, beraberliğini sağlamak; ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmak, güçlü Türkiye'yi oluşturmak. Bu hainler milletin alın terini, emeklerini çaldılar. Binlerce, onbinlerce insanın emeğini çaldılar. 15 Temmuz günü 250 evladımızı şehit ettiler, gazilerimiz var, yetimlerimiz, öksüzlerimiz var. Bunların bu ülkeye yaşattığı acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ihanet şebekesine karşı birliğimizi, beraberliğimizi har daim korumalıyız. Bundan sonra çıkacak her türlü tuzağa karşı bir ve beraber olacağız" dedi. Bazı şeylerin tekrar tekrar hatırlatılmasında fayda olduğunu söyleyen Vali Ali Kaban da konuşmasında, "15 Temmuz ile ilgili olarak 80 milyon insanımızın 80 milyon hikayesi var. Herkesin çocuklarına, torunlarına anlatacak hikayeleri var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gecede Muzaffer Gürler ve Grup Dergah ilahiler okurken, türküleriyle de Osman Öztunç sahne aldı.