Malatya Derbisinde Kazanan Yok

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup'un 10. haftasında Malatya takımları Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor'u karşı karşıya...

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup'un 10. haftasında Malatya takımları Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor'u karşı karşıya getiren müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Yeşilyurt Belediyespor'dan defans oyuncusu Mert Ali Turgut rakibine yaptığı centilmenlik dışı faulden dolayı kırmızı kart gördü.

Yeşiltepe 3 numaralı sahada oynanan karşılaşmayı Tolga Elikçioğlu, Mürvet Yavuztürk, Serkan Al hakem üçlüsü yönetti.

Ev sahibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Mehmet Ali Kayaili, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Yusuf Çelik, Harun Aytemur, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Mert Ali Turgut, Yusuf Kaygusuz, Royal Najafov on biriyle çıktı.

Konuk takım İnönü Üniversitesi ise, Mehmet Ayaoku, Cihat Vurmaz, Enes Ataş, Emre Sevinç, Ömer Faruk Güleç, Ahmet Bezen, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Eray Baba, Ömer Faruk Göldağı ve Mehmet Aşıt on biriyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Mehmet Ali Kayaili atılan ara pasında ceza sahası içerisinde önünde bulduğu topu ağlarla buluştu ve Yeşilyurt Belediyespor 1-0 öne geçti.

Bu golden 1 dakika sonra Yeşilyurt Belediyespor'da Yusuf Çelik ceza sahası dışından sert bir şutla fileleri havalandırdı ve ev sahibi takım bu golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarının 41. dakikasında bu kez İnönü Üniversitesi'nden Mehmet Aşıt'ın ceza saha dışından sert vuruşu gol oldu ve skor 2-1'e geldi.

Müsabakanın 57.dakikasında Yeşilyurt Belediyespor'dan Mert Ali Turgut rakibine sert girince kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu pozisyon sonrası kazanılan serbest vuruşta direkten dönen topu Engin Yıldız ağlarla buluşturdu ve maçta durum 2-2 oldu.

Müsabakanın uzatma bölümünde ağlarla buluşan top, maçın bayan yardımcı hakemi Mürvet Yavuztürk tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilince Yeşilyurt Belediyespor kenar yönetimi ve futbolcuları şiddetli itirazda bulundu ve oyun bir süre durdu.

Müsabakada başka gol olmayınca iki Malatya takımın karşı karşıya geldiği müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Müsabakanın ardından soyunma odasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktığı, polisin olayları büyümeden kontrol altına aldığı öğrenildi.

Bu arada Yeşilyurt Belediyespor'da geçen hafta oynanan 62 Pertekspor müsabakasında hakem tarafından saha dışına gönderilen ve bu haftaki maçı cezalı olduğu için tribünden izlemesi gereken Teknik Direktör İsmail Tekin'in karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünü saha içerisinden izlemesi İnönü Üniversitesispor'dan tepki aldı.