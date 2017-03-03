  • BIST 89.587
  • Altın 147,266
  • Dolar 3,7322
  • Euro 3,9369
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Malatya İhh Deprem Bölgesinde

» »
Malatya İhh Deprem Bölgesinde
Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremin ardından bölgeye ulaşan İHH Malatya Şubesi Acil Yardım Ekibi, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremin ardından bölgeye ulaşan İHH Malatya Şubesi Acil Yardım Ekibi, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremin ardından harekete geçen 8 kişilik acil yardım ekibinin aynı gün bölgeye hareket etti. Anında bölgeye ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İHH Malatya Şubesi Arama-Kurtarma Acil Yardım Başkanı Nusret Aslan, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, depremin tek sevindiren yanının ölü olmaması olduğunu söyledi. Aslan, "Samsat'ın Taşkuyu köyünde AFAD ile koordineli bir şekilde incelemelerimizi tamamlayarak çadır kurmaya başladık. Bölgede yaklaşık iki bin çadırı 300 kişilik bir ekiple gece saat 02.30 da bitirip ardından olay yerine gelen aş evi tırı yemek hazırlıklarına başladık. Kızılay, İHH dahil bir çok kuruluş hemen depremzedelerimizin imdadına koşmuştur" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tügva’dan İsrail’in Ezan Kararına Tepki03 Mart 2017 Cuma 14:33
  • Başkan Selahattin Bayram: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle 2023’e Yürüyeceğiz03 Mart 2017 Cuma 14:33
  • Demre Köşkerler Sakar Deresi Islahı Tamamlandı03 Mart 2017 Cuma 14:33
  • Yunusemre’de Matematiği Sevdiren Sergi03 Mart 2017 Cuma 14:28
  • Çıldır Halk Eğitimden Girişimcilik Kursu03 Mart 2017 Cuma 14:28
  • Başkan Gürkan: "Trakya’yı Sanayi Katliamına Kurban Etmeyeceğiz"03 Mart 2017 Cuma 14:28
  • Büyükşehir’den Köylere Süt Toplama Merkezi03 Mart 2017 Cuma 14:28
  • Edirne’deki Havuz Şikayetler Üzerine Kapatıldı03 Mart 2017 Cuma 14:23
  • Başkan Erol Bedir Kayserispor Taraftarına Teşekkür Etti03 Mart 2017 Cuma 14:23
  • Malatya İhh Deprem Bölgesinde03 Mart 2017 Cuma 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti